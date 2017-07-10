اليوم.. «الشورى» يصوّت على توسيع برنامج «حافز» ليشمل ربات البيوت

تواصل ـ الرياض:

يستأنف مجلس الشورى جلساته، اليوم الاثنين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، بالتصويت على مطالبة بتوسيع برنامج «حافز» ليشمل ربات البيوت، ليتفرغن لتربية جيل ناجح للوطن، وليقدمن وظائفهم في التربية وغيرها على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور سلطان آل فارح مقدم التوصية التي تنص على المطالبة بالتوسع في برنامج «حافز» ليشمل جميع السيدات من مختلف الأعمار، أن «هناك من يقطن البيوت بشكل كبير من النساء اللاتي يحملن شهادات وغير قادرات على الوظائف، لأسباب أسرية ورعاية أطفال أو غيرها، وفقا لـ«الحياة».

وقال إن المطالبة بأن يشملهن «حافز» ليقدمن وظائفهن بالمنزل كما ينبغي، وأضاف: «تشمل المطالبة جميع ربات البيوت، حتى كبيرات السن، وتقديم دعم مالي لتصل إلى راحة اجتماعية مالية أسرية، لتربي جيلاً صالحاً للوطن، لا عكس ذلك»، مضيفاً : «ليست جميع البرامج تشمل جميع السيدات، وعلى سبيل المثال:برنامج الضمان الاجتماعي؛ يصرف جزء بسيط للسيدات، والبعض لا يصرف لهن، إما بحجة الزواج وإما بحجة تجاوز السن القانونية».

ويصوّت المجلس، خلال الجلسة، على مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تُعَد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف بحسب قطاعات الأعمال المختلفة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436-1437هـ.

يذكر أن برنامج «حافز» يُكلف خزانة الدولة شهرياً نحو 430.5 مليون ريال منها (170.2) مليون ريال لمستفيدي «حافز1» ونحو (260.2) مليون ريال لمستفيدي «حافز2»، إذ يحصل المستفيد في «حافز1» على 2000 ريال شهرياً، فيما يحصل على 1500 ريال في «حافز2».