مجهول يرشق 4 نساء بـ«مادة حارقة» في «جدة»

تواصل – جدة:

رشق مجهول أربعاً من النساء في مركزين تِجَارِيّين غرب جدة بمادة “الأسيد” الحارقة، في أربع حوادث متفرقة، خلال أَيَّام العيد؛ مِمَّا استنفر الأجهزة الأمنية للتعرف على شخصيته، فيما لا تزال أسْبَاب الاعتداء مجهولة.

وأَوْضَحَتْ مصادر مُطَّلِعَة أن الحوادث الأربع المسجلة منفردة؛ إِذْ فوجئ المعتدى عليهن بشاب أشرن إلى أنه نحيل الجسم، وأسمر الْبَشَرَة، يرتدي بنطالاً وقميصاً، ويحمل في يده عبوة تحتوي على مادة سائلة تبين أنها حارقة رشها عليهن قبل فراره من الموقع.

وَأَكَّدن في التحقيقات الأولية عدم معرفتهن بالمعتدي، الذي بادر بالهرب بعد ارتكاب فعلته، وأنهن شعرن بعد رشهن بالمادة السائلة بحرارة في أجسادهن؛ مِمَّا يشير إلى تعرضهن للاحتراق في منطقة الظهر، فتوجهن على الفور إلى مُسْتَشْفَى الملك فهد العام لتلقي العلاج، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

فيمَا شَكَّلَتِ الأجهزة الأمنية بقيادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، وإشراف مدير شرطة جدة العميد عبدالوهاب العسيري، فريق عمل من عِدَّة جهات أمنية لمتابعة الحوادث الأربع، وضبط مرتكبها في أسرع وقت ممكن، في حين لم تسجل أية بلاغات جديدة على مدار الأيام الماضية.