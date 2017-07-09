 مالك الأحمد يوضح دور الإعلام السلبي في نشر «التحرش» | صحيفة تواصل الالكترونية

مالك الأحمد يوضح دور الإعلام السلبي في نشر «التحرش»

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مالك الأحمد يوضح دور الإعلام السلبي في نشر «التحرش»

تواصل – فريق التحرير:

أكد الكاتب مالك الأحمد، اليوم الأحد، أن الإعلام لعب دوراً سلبياً في الترويج المنحرف تجاه المرأة وأنها جسد للمتعة، من خلال الإعلانات والأفلام والأغاني مما شجع على توسيع دائرة التحرش الجنسي.

وأوضح “الأحمد” في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: أن التحرش الجنسي وصل إلى المراهقين وصار الكثير منهم داخلاً تحت دائرته، بسبب ما يشاهده على الشاشة ولا يستطيع تفريغ غرائزه بصورة طبيعية.

وأضاف: ما يشاهده البعض على الشاشات من أفلام ومسلسلات تثير الغرائز وتحرك الشهوات سبب رئيسي في السلوك المنحرف من التحرش بالنساء في الأماكن العامة.

وأشار “الأحمد” إلى أن غياب الرقابة وضعف المحاسبة جعل الإعلام يعرض الكثير من الفواحش والمشاهد المنحطة، ما يمثل دافعاً وسبباً قويا للانحرافات المجتمعية ومنها التحرش.

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٢ تعليقات

  1. جزاك الله كل خير على هذا الحديث ، أحترم المتخصص الذي ينفع المسلمين بتخصصه

    أسأل الله أن يثبتك

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  2. جزاك الله كل خير على هذا الحديث ، أحترم المتخصص الذي ينفع المسلمين بتخصصه

    أسأل الله أن يثبتك

    اضافة رد

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