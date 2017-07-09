 «المدنية»: فترة تمديد إجازة العيد لا تحتسب من رصيد الموظف | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

التحالف العربي: إصدار أكثر من 6 آلاف تصريح للمنظمات الإغاثية في اليمن اليمن.. مقتل وإصابة 385 مدنياً بسلاح ميليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي «الصحة» تكشف حقيقة فرض رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق «الخصخصة» «التحالف العربي»: ندعم الشرعية في اليمن ولا صحة للاجتماع مع نجل «المخلوع» الأمن البحريني يضبط أحد منفذي تفجير «الدراز» حادث مؤلم وراء إطلاق حملة ومسابقة «السعد لقيادة آمنة» اليمن.. مقتل 6 حوثيين في مواجهات مع الجيش الوطني «تطوير مكة» تناقش 5 أوراق عمل لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة «تواصل» تنشر نص قرار مجلس الشورى الصادر قبل (3) سنوات حول برامج الياقة البدنية للبنات بمشاركة «الإيسيسكو».. تنظيم مؤتمر بالكويت لتعزيز الحوار بين الشباب ونبذ العنف «التنمية الصناعية» يوافق على تمويل 24 مشروعاً تفوق استثماراتها 2.6 مليار ريال في جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين يرحب بولي العهد ويشكر الأمير محمد بن نايف على ما قدمه من جهود مباركة

«المدنية»: فترة تمديد إجازة العيد لا تحتسب من رصيد الموظف

1
«المدنية»: فترة تمديد إجازة العيد لا تحتسب من رصيد الموظف
تواصل – محمد المقصّي:
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، بأن الموظف الذي صدر له قرار بمنحه إجازة عادية تخللتها فترة تقديم إجازة عيد الفطر المبارك لتكون ابتداء من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20/9/1438هـ وكذلك تمديد فترة إجازة عيد الفطر المبارك حتى تاريخ 14/10/1438هـ .
 وبناءً على أمر صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، فإن الموظف يحتفظ برصيد إجازته بعدد أيام المكرمة الملكية مشيرة الى انها لا تستقطع هذه الأيام من رصيد الموظف من إجازته العادية.

شاهد ايضا

التحالف العربي: إصدار أكثر من 6 آلاف تصريح للمنظمات الإغاثية في اليمن

التحالف العربي: إصدار أكثر من 6 آلاف تصريح للمنظمات الإغاثية في اليمن

اليمن.. مقتل وإصابة 385 مدنياً بسلاح ميليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي

اليمن.. مقتل وإصابة 385 مدنياً بسلاح ميليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي

«الصحة» تكشف حقيقة فرض رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق «الخصخصة»

«الصحة» تكشف حقيقة فرض رسوم على الخدمات الصحية عند تطبيق «الخصخصة»

«التحالف العربي»: ندعم الشرعية في اليمن ولا صحة للاجتماع مع نجل «المخلوع»

«التحالف العربي»: ندعم الشرعية في اليمن ولا صحة للاجتماع مع نجل «المخلوع»

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>