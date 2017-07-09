«المدنية»: فترة تمديد إجازة العيد لا تحتسب من رصيد الموظف

تواصل – محمد المقصّي:

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، بأن الموظف الذي صدر له قرار بمنحه إجازة عادية تخللتها فترة تقديم إجازة عيد الفطر المبارك لتكون ابتداء من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20/9/1438هـ وكذلك تمديد فترة إجازة عيد الفطر المبارك حتى تاريخ 14/10/1438هـ .

وبناءً على أمر صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، فإن الموظف يحتفظ برصيد إجازته بعدد أيام المكرمة الملكية مشيرة الى انها لا تستقطع هذه الأيام من رصيد الموظف من إجازته العادية.