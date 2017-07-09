 المفتي العام واعضاء اللجنة الدائمة للافتاء يباشرون عملهم بالطائف .. دروس ومحاضرات واستقبال المستفتين | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بعد انتهاء إجازة العيد.. تشكيل لجان سِرية لمراقبة حضور موظفي القطاع الحكومي ميليشيا الانقلاب بصدد تعيين مشايخ موالين لهم على القبائل اليمنية وتدفع الرشى لإرسال الأطفال إلى الجبهات المفتي العام وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء يباشرون عملهم بالطائف .. دروس ومحاضرات واستقبال المستفتين بعد انفصال بريطانيا.. فرنسا تغري المستثمرين للانتقال من لندن إلى باريس «العلكمي»: الطائفية وسيلة إيران لتجييش السذّج من شيعة العرب لخدمة مشروعها الفارسي «الرطب» يغزو أسواق وادي الدواسر ومطالبات بضبط العمالة غير النظامية «أمانة المدينة»: معالجة مزروعات ونخيل ضربها الجفاف لقلة الري  «ساما»: المصارف المحلية مستعدة لمتطلبات لجنة بازل 3 الأسبوع المقبل.. «جمرة القيظ» تضرب المملكة والحرارة تشتد لمدة 40 يوماً إحصائية: 1669 إصابة بفيروس «كورونا» في المملكة منذ ظهوره وزارات تنفذ مشاريع الخزن الاستراتيجي للحد من آثار الأزمات المفاجئة توقعات «الأرصاد»: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة شمال وشرق المملكة

المفتي العام وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء يباشرون عملهم بالطائف .. دروس ومحاضرات واستقبال المستفتين

1
المفتي العام وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء يباشرون عملهم بالطائف .. دروس ومحاضرات واستقبال المستفتين

تواصل – واس
باشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.
وسيلقي سماحته وأصحاب الفضيلة الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها.
كما يلقي بعض أصحاب الفضيلة دروساً أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
ويستقبل سماحة المفتي وأصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو بالاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف0127328888.

شاهد ايضا

بعد انتهاء إجازة العيد.. تشكيل لجان سِرية لمراقبة حضور موظفي القطاع الحكومي

بعد انتهاء إجازة العيد.. تشكيل لجان سِرية لمراقبة حضور موظفي القطاع الحكومي

ميليشيا الانقلاب بصدد تعيين مشايخ موالين لهم على القبائل اليمنية وتدفع الرشى لإرسال الأطفال إلى الجبهات

ميليشيا الانقلاب بصدد تعيين مشايخ موالين لهم على القبائل اليمنية وتدفع الرشى لإرسال الأطفال إلى الجبهات

بدء ضخ مياه التحلية لعدد من قرى محافظة صبيا بجازان

بدء ضخ مياه التحلية لعدد من قرى محافظة صبيا بجازان

أعضاء «شورى» يطالبون بتخصيص نسبة من غرامات «ساهر» لأقسام الإسعافات

أعضاء «شورى» يطالبون بتخصيص نسبة من غرامات «ساهر» لأقسام الإسعافات

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>