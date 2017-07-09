 أمريكا.. حريق في محطة كهربائية يقطع التيار عن الآلاف بلوس أنجلوس | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمريكا.. حريق في محطة كهربائية يقطع التيار عن الآلاف بلوس أنجلوس

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أمريكا.. حريق في محطة كهربائية يقطع التيار عن الآلاف بلوس أنجلوس

تواصل – واس:

أدى حريق في محطة استقبال في لوس أنجلوس الليلة الماضية إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف شخص بعد ثاني يوم على التوالي تتجاوز فيه درجات الحرارة 32 درجة مئوية.

وأوضحت إدارة المياه والكهرباء بلوس أنجلوس في بيان لها، أن أطقم الإدارة متواجدة في الموقع وتساعد عمليات إدارة الإطفاء، وتقييم الأضرار في موقع الحريق في محطة الاستقبال “جيه في نورث سان فرناندو فالي”.

وأفادت، أن الكهرباء انقطعت عن نحو 140 ألف شخص من المشتركين المنزليين والتجاريين، مبينة أنه لم يُعرف بعد متى تعود الكهرباء.

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