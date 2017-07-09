«أمانة المدينة»: معالجة مزروعات ونخيل ضربها الجفاف لقلة الري

تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت أمانة المدينة المنورة، اليوم الأحد، معالجة بعض مواقع النخيل والمزروعات، التي ضربها الجفاف خلال الأيام الماضية بسبب تأثرها بقلة الري.

وقالت الأمانة بحسب “الرياض”: ‘‘إنها قامت من خلال جهودها الذاتية بمعالجة المواقع المشار إليها؛ حيث تم تشكيل فريق عمل ميداني وطوارئ على مدار الساعة، مما نتج عنه سرعة السيطرة على الموقف ومعالجة المواقع المتأثرة”.

وأشارت إلى إعدادها إستراتيجية ارتكزت على إعادة تقسيم مناطق الري إلى أربعة مناطق: الشمال، الشرق، الجنوب، الغرب، عوضاً عن التقسيم السابق 13 بلدية فرعية، بهدف تركيز الإشراف على عقود الري وصيانة المزروعات وبالتالي رفع كفاءتها.