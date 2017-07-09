شركات تَفصل مواطنين بدعوى تقلُّص ميزانياتها وتُكافئ العمالة الوافدة

تواصل – الرياض:

عمدت شركات كبرى إلى الاستغناء عن عدد من موظفيها المواطنين، بدعوى تقلص ميزانياتها، والضغط على النفقات؛ في الوقت الذي كافأت عمالتها الوافدة بحافز كبير يتمثل في تشجيعها عبر استبقائهم عائلاتهم بالمملكة، لأنها ستتكفل بدفع رسوم المرافقين والتابعين عنهم هذا العام، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأثار الاستغناء و”الأريحية” إزاء العمالة الوافدة غضب الموظفين -المواطنين- الذين تم فصلهم سجالاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن العامل السعودي لا ينقصه سوى الدعم المعنوي من جهات عمله لتزيد إنتاجيته.