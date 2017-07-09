 «أرامكو» تضع كاميرات مراقبة في سياراتها للحد من الحوادث المرورية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«أرامكو» تضع كاميرات مراقبة في سياراتها للحد من الحوادث المرورية

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«أرامكو» تضع كاميرات مراقبة في سياراتها للحد من الحوادث المرورية

تواصل- الرياض:

كشفت شركة أرامكو عن تركيبها أجهزة مراقبة لقائدي السيارات في نحو 80% من سياراتها، إضافة لـ2100 جهاز في السيارات الخاصة المملوكة للمتدرجين، بهدف متابعة سلوكيات وقيادة موظفيها للسيارات خارج أوقات العمل، وتحسينها للحد من مخاطر الحوادث المرورية.

وشددت الشركة، في سياق تقرير حديث، على أن سياقة السيارات خارج العمل لا تزال تمثل أكبر المخاطر التي تواجه موظفي الشركة، حيث فقدت الشركة 3 من موظفينا جراء تعرضهم لحادثتي سير على رأس العمل عام 2016 بحسب ‘‘الوطن‘‘.

مضيفة أن الشركة حققت في تلك الحوادث وقدمت نتائج التحقيق والدروس المستفادة منها عبر حملة مكثفة استهدفت جميع مسؤولي الإدارة وكبار الموظفين في جميع مناطق أعمال الشركة للتأكد من فهم العوامل المسببة لتلك الحوادث فهما واضحا والتعامل معها بصورة فاعلة ومؤثرة.

وأكد التقرير، أن أداء الشركة في مجال السلامة أظهر اتجاهات إيجابية في عام 2016، إذ لم يتعدّ مؤشر حوادث العمل المهدرة للوقت مستواه البالغ 0.05 ساعة كل 200 ألف ساعة عمل، وهو ما يبين أثر جهود الشركة في ترسيخ ثقافة السلامة وتيسير عملية الإبلاغ عن الحوادث، وأدرجت الشركة عنصر تقييم سلامة العمل إلى مؤشرات الأداء الرئيسة تماشيا مع أفضل الممارسات المطبقة في قطاع الطاقة، وأطلقت نظام الإبلاغ عن الحوادث لتعزيز عملية الإبلاغ عن الحوادث في الشركة وتبسيطها.

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