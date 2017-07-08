«المرور» تكشف تفاصيل وفاة مقيم وأسرته في حادث بطريق «مكة – المدينة»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور تفاصيل وفاة مقيم ومرافقيه في حادث وقع في الثالثة من مساء اليوم السبت، على طريق (مكة – المدينة) السريع.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن مجريات التحقيق أوضحت أن السائق (مقيم يبلغ من العمر 48 سنة) كان يقود سيارته من نوع “فورد تورس” على الجانب الأيسر من الطريق، لكنه انحرف بشكل مفاجئ، واصطدم بالسياج الفاصل بين الاتجاهين، ثم بالخرسانة الحاملة لأحد أعمدة الإنارة، لينتج عن ذلك وفاته، ووفاة مرافقيه (زوجته 31 سنة، وابنتيه 6 سنوات و5 سنوات) رحمهم الله.

وأضافت الإدارة أن التحقيقات أشارت إلى أن الحادث نتج – بعد قدر الله تعالى – عن انشغال السائق عن الطريق، وعدم سيطرته على مركبته.

وتقدمت الإدارة بأحر التعازي إلى ذوي المتوفين، داعية الجميع للالتزام بأنظمة المرور وعدم الانشغال بأي أمر آخر أثناء القيادة لتحقيق السلامة العامة على الطرق.