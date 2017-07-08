 سيارة تنقلب أثناء التفحيط وقائدها يطير في الهواء (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

سيارة تنقلب أثناء التفحيط وقائدها يطير في الهواء (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أصيب مفحط خليجي إصابات بالغة، بعد انقلاب سيارته، بعد فقدانه السيطرة عليها، خلال التفحيط، مما أدى لطيران جسده منها، خلال انقلابها عدة مرات.

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو للحادث، الذي يبدو أنه وقع منذ أيام قليلة، يظهر السيارة تنقلب بعنف عدة مرات، بعد أن انحرفت عن الطريق خلال التفحيط ودخلت في الجانب الترابي، ليظهر المفحط (يقال إنه عماني الجنسية) وهو يطير منها، ويسقط على الأرض.

وقال معلقون على الفيديو إن مرافقا للمفحط كان داخل السيارة، وفشل في الخروج منها، خلال انقلابها، مما أدى إلى وفاته.

 

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٣ تعليقات

  2. الله يهدي ويصلح شباب المسلمين وش الفايده من التفحيط روحك تلعب فيها غيرك يبكي عليك مثل اب ام اخ اخت قريب

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  3. هذه من السلوكيات التي عجرنا ان تفسيرها لماذا الشخص يفعل هذه الأشاء وهو يعلم ان نهايتها ستكون مؤلمه ليس له فقط بل لعائلته وكل من يحبه!

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