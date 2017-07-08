وزير الإعلام ينفي إيقاف المذيع محمد الذيابي

تواصل- فريق التحرير:

نفى وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، ما أشيع من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف المذيع بالتلفزيون السعودي محمد الذيابي.

وقال العواد في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ساءتني كثيراً الحملة ضد زميلنا المذيع محمد الذيابي بسبب خطأ لغوي بسيط، وأتضامن معه شاكراً جهوده ولا صحة ما أشيع من معلومات عن إيقافه.

وأضاف أن “هناك جهود يبذلها الزملاء في التلفزيون، وهو بحاجة للمزيد من العمل الإبداعي المتميز للنهوض به وتلبية طموح المشاهدين الكرام في ظل منافسة قوية”.