 رئيس «أرامكو»: اكتشاف حقلي نفط جديدين وحقل للغاز | صحيفة تواصل الالكترونية

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رئيس «أرامكو»: اكتشاف حقلي نفط جديدين وحقل للغاز

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رئيس «أرامكو»: اكتشاف حقلي نفط جديدين وحقل للغاز

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس شركة “أرامكو” المهندس أمين الناصر ‘‘إن الشركة تمكنت من تجاوز ضعف النمو في سوق النفط العالمية والسنوات الصعبة التي تعيشها صناعة النفط بسبب تدني الأسعار وحققت عدة إنجازات في مجالات التنقيب وزيادة الإنتاج وتطوير الموارد البشرية‘‘.

وأضاف، أن من أهم الإنجازات في مجال التنقيب اكتشاف الشركة لحقلي نفط جديدين، واكتشاف حقل جديد للغاز، مشيراً إلى أن الشركة دربت كذلك اكثر من 6800 موظف في مركز التنقيب والإنتاج.

ولفت الناصر، إلى أن عدد الشباب السعوديين الذين تخرجوا في برنامج التدرج وانضموا للشركة يبلغ حوالي 4000 شاب، موضحاً أن الشركة ابتعثت كذلك أكثر من 2000 طالب وطالبة إلى جامعات عالمية.

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١ تعليق

  1. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
    اللهم ادم هذه النعم ونعمه الأمن والأمان
    على هذه البلاد واهلها وحكامها امين

    اضافة رد

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