تحول لمعركة.. حفل زفاف بين أهل عروسين يخلف 6 إصابات بجازان (صور)

تواصل – نايف عريشي

بَدَلاً من أن يكون يوماً للفرح والاحتفال، تطور خلاف بين أهل عروسين خلال حفل زفاف بإحدى قرى محافظة بيش، إلى مشاجرة جماعية عنيفة مساء أمس الخميس أُصِيبَ خلالها 6 أشخاص؛ ما تطلب استدعاء الأجهزة الأمنية، والفِرَق الإسْعَافِية.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي: ‘‘إنهم تلقوا بَلَاغَاً عند الساعة الثانية والنصف فجر اليوم بوقوع مشاجرة نتجت عنها بعض الإصابات، مُبَيِّنَاً أنه تَمَّتْ مباشرة الموقع بعدة فِرَق إسْعَافية‘‘.

وَأَبَانَ، أنه بوصول الفرق تبين وجود 6 حالات إصابة، اثنتان منها خطيرتان، والبقية إصابات خفيفة، لَافِتَاً إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم لمُسْتَشْفَى بيش العام لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.