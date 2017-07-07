 تحول لمعركة.. حفل زفاف بين أهل عروسين يخلف 6 إصابات بجازان (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

توقعات «الأرصاد»: طقس حار على معظم المملكة.. وغبار بهذه المناطق اتفاق «أردني أمريكي روسي» لدعم وقف إطلاق جنوب غرب سوريا أمريكا.. مهندس مسلم كرس حياته لرعاية الأطفال ذوي الأمراض المزمنة خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا هجوم سيناء «شرطة الرياض»: مرتكب حادثة «مدارس المملكة» أقر بجريمته وأحيل للنيابة العامة الرياض.. بوابة القبول الموحد للطالبات تحدد آخر موعد لاستقبال المتقدمين للجامعات المملكة تؤكد أمام قمة العشرين: الإرهاب لا دين له ويستهدف العالم أجمع ضبط قائد «فورد كراون» بعد ظهوره في مقطع «فيديو» يقود مركبته للخلف بسرعة عالية بحي السويدي وزير خارجية بريطانيا يبدأ جولة خليجية: ندعم وساطة الكويت وأمن الخليج هو أمننا وزير الإعلام: قطر تدير 23 ألف حساب مُـعادٍ للمملكة في تويتر ألمانيا.. إصابة 150 شخصاً خلال المظاهرات المناهضة لقمة العشرين حساب «الأراضي البيضاء» ينبِّه: 20 يوماً وتنتهي فترة التسجيل بمكة

تحول لمعركة.. حفل زفاف بين أهل عروسين يخلف 6 إصابات بجازان (صور)

1
تحول لمعركة.. حفل زفاف بين أهل عروسين يخلف 6 إصابات بجازان (صور)

تواصل – نايف عريشي

بَدَلاً من أن يكون يوماً للفرح والاحتفال، تطور خلاف بين أهل عروسين خلال حفل زفاف بإحدى قرى محافظة بيش، إلى مشاجرة جماعية عنيفة مساء أمس الخميس أُصِيبَ خلالها 6 أشخاص؛ ما تطلب استدعاء الأجهزة الأمنية، والفِرَق الإسْعَافِية.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي: ‘‘إنهم تلقوا بَلَاغَاً عند الساعة الثانية والنصف فجر اليوم بوقوع مشاجرة نتجت عنها بعض الإصابات، مُبَيِّنَاً أنه تَمَّتْ مباشرة الموقع بعدة فِرَق إسْعَافية‘‘.

وَأَبَانَ، أنه بوصول الفرق تبين وجود 6 حالات إصابة، اثنتان منها خطيرتان، والبقية إصابات خفيفة، لَافِتَاً إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم لمُسْتَشْفَى بيش العام لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.

شاهد ايضا

من جديد.. مقطع متداول لسيارة تسير بـ«الريوس» في الرياض (فيديو)

من جديد.. مقطع متداول لسيارة تسير بـ«الريوس» في الرياض (فيديو)

توقعات «الأرصاد»: طقس حار على معظم المملكة.. وغبار بهذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: طقس حار على معظم المملكة.. وغبار بهذه المناطق

الطيران المدني: أخبار عدم موافقتنا على صفقة شراء طائرات إحدى الناقلات الوطنية غير صحيحة

الطيران المدني: أخبار عدم موافقتنا على صفقة شراء طائرات إحدى الناقلات الوطنية غير صحيحة

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا هجوم سيناء

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا هجوم سيناء

١ تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>