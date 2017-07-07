 وزير الإعلام: قطر تدير 23 ألف حساب مُـعادٍ للمملكة في تويتر | صحيفة تواصل الالكترونية

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وزير الإعلام: قطر تدير 23 ألف حساب مُـعادٍ للمملكة في تويتر

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وزير الإعلام: قطر تدير 23 ألف حساب مُـعادٍ للمملكة في تويتر

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد: ‘‘إن قطر تدير 23 ألف حساب مُـعادٍ للمملكة العَرَبِيّة السعودية، في موقع التواصل الاجتماعي تويتر‘‘.

وأَضَافَ العواد، في تصريح على الموقع الرسمي للوزارة، أن قطر دعمت حسابات عديدة بتويتر تدعو إلى “تظاهرات” بالمملكة في 21 أبريل، و2 يونيو خلال شهر رمضان، وبحمد لله فشلت تلك التحركات.

وَأَكَّد أن الحسابات المَدْعُومة من قطر تعمل على تأجيج الشارع السعودي، وهذه مسألة أمن وطني، لن نقبل بها.

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