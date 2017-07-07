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والد الشهيد عبدالله التركي يرفض استقبال التعازي

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والد الشهيد عبدالله التركي يرفض استقبال التعازي

 

تواصل – الأحساء:

كشف حمدي التركي، شقيق الشهيد عبدالله التركي، أن والدهما رفض استقبال التعازي الحزينة بوفاة ابنه بعد استهدافه في المسورة بالعوامية صباح الخميس وإصابة 6 من زملائه.

وعزا “حمدي” سبب رفض والده التعازي هو فرحته باستشهاد أخيه الذي كان يتمنى الشهادة بدفاعه عن دينه ودياره مؤكدا أننا استقبلنا خبر وفاته بكل صبر وسلوان متمنين له بالمغفرة”، بحسب “العربية نت”.

وأضاف، كنا في ليلة الحادثة على طاولة واحدة للعشاء وكانت روحه عالية حتى انطلق إلى عمله فجراً لأداء مهمته الوطنية، ووصلنا خبر استشهاده صباحاً وكان والديّ محتسبين الأجر مستأنسين بتحقق هدف أخي.

وأوضح “التركي” أن الشهيد عبدالله البالغ من العمر 28 عاماً، تزوج قبل عامين ورزق مولوداً لكنه توفي قبل 6 أشهر، مبيناً أن عبدالله يعتبر الأصغر بين إخوتي سلطان وسالم، وهو بار بوالديّ كثيراً، يطمئن عليهم بين الحين والآخر وابتسامته لا تفارق شفتيه.

يشار إلى أن عائلة الشهيد عبدالله التركي، قامت بدفنه مساءً في مدينة العيون مسقط رأسه بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري وعدد من قيادات أمن الطوارئ في المنطقة.

 

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