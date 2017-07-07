إحباط (3) محاولات لتهريب أكثر من (121) ألف حبة كبتاجون بجمرك حالة عمار

تواصل – واس:

تمكّن جمرك حالة عمار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (121,226) حبة، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث مركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأَوْضَحَ مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح، أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” وفي أثناء قيام المراقب الجمركي بالإِجْرَاءَات الجمركية لها عُثر على (60.000) حبة كبتاجون كانت مُخبأة في تجويف “طبلون المركبة”، بحيث تم توزيع كامل الكمية داخل أكياس بلاستيكية ومن ثم جرى إخفاؤها في هذا المخبأ.

وَأَشَارَ إلى أنه بنفس طريقة التهريب السابقة، حاول مسافر آخر يستقل مركبة من نوع “خصوصي” تهريب (51.237) حبة، إلا أنه تم إحباط محاولته.

وحول محاولة التهريب الثالثة التي تم إحباطها أَوْضَحَ الرميح، أنه عُثر على (9,989) حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين، وذلك بإخفاء الكمية أسفل الملابس التي كانت في حقيبته.