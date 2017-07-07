بالفيديو.. مذيع القناة «الأولى» يتعرض لموقف محرج على الهواء

تواصل – الرياض:

تعرض مذيع القناة الأولى لموقف طريف وهو يتحدث مع متصل في مدينة هامبورج الألمانية، عن قمة مجموعة العشرين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة إنهاء مذيع القناة الحديث مع المتصل قَائِلاً: من العاصمة الألمانية “هامبورج”؛ الأَمْر الذي يعد خطأ حيث إن عاصمة ألمانيا هي “برلين”، وليست “هامبورج”.