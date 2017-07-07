 بالفيديو.. مذيع القناة «الأولى» يتعرض لموقف محرج على الهواء | صحيفة تواصل الالكترونية

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بالفيديو.. مذيع القناة «الأولى» يتعرض لموقف محرج على الهواء

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تواصل – الرياض:

تعرض مذيع القناة الأولى لموقف طريف وهو يتحدث مع متصل في مدينة هامبورج الألمانية، عن قمة مجموعة العشرين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة إنهاء مذيع القناة الحديث مع المتصل قَائِلاً: من العاصمة الألمانية “هامبورج”؛ الأَمْر الذي يعد خطأ حيث إن عاصمة ألمانيا هي “برلين”، وليست “هامبورج”.

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٣ تعليقات

  2. ياتواصل

    أنت لك متابعين يحبونك

    ويحرصون على تتبع. الأخبار القيمه منك

    ترفعي عّن نشر هذه الأخبار

    فالمذيع يكفيه. من شاهده وبلا شك لابد أن وزارة الأعلام سوف تعقب عليه

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