إمام الحرم المكي: الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة سبيل الاستقامة

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استهل إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط في خطبته بعد توصيته المسلمين بتقوى الله، قائلاً: لئنْ كانَ للناس في سعيهم إلى بلوغ ما تصبو إليه نفوسُهم, مسالك شتى, وسبلٌ يرون أن سلوكها يحقق المراد, ويصيب الهدف, ويوصل إلى الغاية التي يكون ببلوغها طيب الحياة, وسعادة العيش.

فإن لأهل الإيمان من الريادة في ذلك ما يجعلهم أوفر الناس حظا في التوفيق إلى أسباب الحياة الطيبة, وأعظمهم نصيبًا منها, وأكملهم دلالةً عليها, بما آتاهم الله من نفاذ البصيرة, وسداد الرأي, وحياة القلب, واستقامة على الجادة, تورث صاحبَها تلك المنزلةَ الرفيعةَ, والموعودَ الأجلَّ الذي وعد اللهُ به عبادَهُ في قوله سبحانه: ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ).

وأضاف فضيلته إن حقيقة الاستقامة كما قال أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب وغيره: “هي سلوك الصراط المستقيم, وهو الدين القيم, من غير تعريج عنه يمنةً ولا يسرةً, ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة, وترك المنهيات كلها كذلك.

واستطرد فضيلته وأصل الاستقامة: استقامة القلب على التوحيد, كما فسَّر أبو بكر الصديق -رضي الله عنه – وغيره قوله سبحانه: ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره, وأنهم استقاموا على أنَّ الله ربُّهم، فإذا استقام القلب على توحيد الله تعالى وخشيته, وإجلاله ومهابته, ورجائه ودعائه ومحبته, والتوكل عليه, والإنابة إليه, والتسليم له, والإقبال عليه, والإعراض عما سواه, فإن سائر الجوارح-عندئذ- تستقيم على طاعته, بأداء فرائضه, واجتناب نواهيه, والتقرب إليه بالنوافل؛ لأن القلب بمنزلة الملك للجوارح, فإذا استقام استقامت.

وأردف خياط إنَّ من أعظم ما تجب العنايةُ بصلاحه واستقامته من الجوارح- بعد القلب- اللسان؛ إذ هو المعبّر عن القلب, الكاشف عن مكنونه. وقد أخرج الإمامُ أحمدُ في مسنده بإسناد جيد عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: “لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه, حتى يستقيم لسانُه”. فاتقوا الله-عباد الله- واتخذوا من سلوك سبيل الاستقامة خير عدة تعتدونها, وأقوم نهج تسلكونه لبلوغ الحياة الطيبة؛ فطوبى لمن استقام على أمر الله, ثم طوبى له بمرضاة من الله.

وأشار خياط إلى ما يعين العبد على الاستقامة قائلاَ: تذكر المقصود من خلق الله له؛ فإنه سبحانه لم يخلق الخلق إلا لعبادته وحده ،واستحضار هذا المقصود يبعث على تعظيم الرب – سبحانه – وإجلاله ومحبته محبةً تورث سلامة القلب, وإقباله على ربه, بطاعته والازدلاف إليه, واجتناب ما نهى عنه من المحرمات, واتقاء الشبهات؛ حذرًا من الوقوع في المحرمات.

ويحذر فضيلته قائلاً وأما الغفلة عن هذا المقصود؛ فإنها تُعقب صاحبها قسوةَ قلب, تجنح به عن سلوك سبيل الاستقامة, وترديه في معامع العصيان, وظلمات الخطايا, فتكون عاقبة أمره خُسرًا, أعاذنا الله جميعًا من ذلك.

واختتم فضيلته خطبته قائلا: ألا وإن سبيل الاستقامة يوجب على السالك إلى ربه: اعتماد أصلين عظيمين يذكرهما السلف كثيراً وهما: الاقتصاد في الأعمال، والاعتصام بالسنة.