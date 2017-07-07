 جازان.. أهالي «بخشة» يشتكون من انقطاعات متكررة للكهرباء وقت الظهيرة | صحيفة تواصل الالكترونية

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جازان.. أهالي «بخشة» يشتكون من انقطاعات متكررة للكهرباء وقت الظهيرة

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جازان.. أهالي «بخشة» يشتكون من انقطاعات متكررة للكهرباء وقت الظهيرة

تواصل – عبدالله صهلولي:

أبدى العديد من أَهَالِي قرية “بخشة” بـ”جازان” تذمرهم من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وقت الظهيرة، بالتزامن مع شدة الحر والغبار.

وتحدث المواطن مساوى عبده حكمي، قَائِلاً: إن الانقطاعات تتكرر في اليوم أكثر من مرة، وسبق التواصل مع شركة الكهرباء عن طريق تويتر؛ الأَمْر الذي جعل إدارة كهرباء جازان تتواصل معي وأبلغوني أن سبب المشكلة هو ارتطام الأشجار بالأسلاك الكهربائية، وأنه قد تم حل المشكلة.

وأَضَافَ: لكن عند تكرار الانقطاعات تواصلت مع الشركة مرة أخرى، وأَفَادُوا بأن السبب هذه المرة هو إطلاق الخدمة لمشتركين جدد.

ويذكر المواطن بأن هناك كبارَ سن وأطفالاً ومرضى كذلك لا يستطيعون تحمل شدة الحرارة والأتربة دون تشغيل المكيفات، قَائِلاً: “نرجو أن يصل الأمر لصاحب القرار للنظر بالموضوع”.

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