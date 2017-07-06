«الداخلية»: استشهاد رجل أمن وإصابة 6 آخرين إثر اعتداء إرهابي بالقطيف

تواصل – واس:
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 12 / 10 / 1438هـ، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، بواسطة مقذوف متفجر مما نتج عنه استشهاد العريف / عبدالله تريكي التركي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة (6) من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.
نفد الصبر ياولاة أمرنا هذي ماهي حاله كل يوم وأذناب إيران يقتلون من رجال الأمن وحنا ننتظر المتابعه الأمنيه حنا ندري بحول الله وقوته يتم القبض عليهم بس هذولا زاد طغيانهم وعداوتهم للوطن وأهله بس أدخلو عليهم الحرس والجيش بالمدرعات والدبابات والله يطلعون لكم الخنازير من جحورها ثم على طول قطع راس الخنزير تعزيراً بالشارع حتى يتأدب الخنزير الثاني