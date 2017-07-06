«الداخلية»: استشهاد رجل أمن وإصابة 6 آخرين إثر اعتداء إرهابي بالقطيف

تواصل – واس:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 12 / 10 / 1438هـ، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، بواسطة مقذوف متفجر مما نتج عنه استشهاد العريف / عبدالله تريكي التركي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة (6) من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.