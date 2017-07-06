بين الملايين واﻷلوف تتنامى حيرتنا!

علي التمني

بسم الله الرحمن الرحيم

ﻻ يحتاج المتتبع ﻷحوال المسلمين إلى كبير جهد ليدرك فشو الجهل بين المسلمين بأحكام دينهم..

يستوي في ذلك الجهل بكثير من الأحكام التي ﻻ بد لكل مسلم أن يعلمها ﻷنها من صميم عبادته ومما يجب العلم به من الحلال والحرام، وما بينهما مما كونه واجباً أو مستحباً أو مكروهاً، وأَظْهَرَ دليل على ذلك عدم الفقه في الصلاة التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم عند الكثير من المسلمين، فالخشوع عند أكثر المصلين مفقود وهو روح الصلاة وأسها، وقس على ذلك عدم فقه الكثير من أحكام الحج والزكاة وحق الجار ووو إلخ.

يستوي ذلك والجهل بالفرق بين ما هو معروف وما هو منكر، حتى رأينا أكثر المسلمين استسهل إدخال القنوات المنحرفة والإنترنت بخبيثه وحسنه إِلَى بيوتهم بلا حسيب وﻻ رقيب، وبدون أَي جهد للتفرقة بين ما يجوز إدخاله إِلَى البيت والأسرة وما لا يجوز إدخاله.

وإذا تأملت في الواقع تجد أن مصادر العلم بدين الله وأحكامه وبيان ما هو معروف وما هو منكر كثيرة منتشرة، فالكتيبات كثيرة وكذلك الكتب والمطويات، بل لو طالعت اﻷسرة كتب المدرسة في مراحلها التي تصرف ﻷبنائها بقلب واعٍ لكفتهم ولشكلت في مختلف المراحل الدراسية مكتبة شاملة عظيمة النفع! وهناك قنوات الفضاء المفيدة المستقيمة ومواقع الإنترنت منها ما يكون مكتوباً ومنها ما يكون مرئياً مسموعاً، ومنها ما يكون مسموعاً وهي كثيرة تعد بعشرات اﻷلوف والوصول إليها أيسر من وصول اللقمة إِلَى الفم كما يقال.. ولكن أين المهتمون والراغبون في الاستفادة؟

إذن ليست المشكلة في قلة مصادر العلم الشرعي الضروري الميسر السهل، بل المشكلة في غفلة المسلمين وانصرافهم عن الانتفاع والفائدة، بل وما هو من أوجب الواجبات إِلَى التافه والمنكر، وتضييع اﻷوقات والأعمار.

إنك تنظر إلى عدد المشاهدين لمواقع العلماء ومقاطعهم المسموعة والمرئية فلا تجد إلا القليل.. إلا ما كان فيه مشادة أو خلاف أو فتنة باسم العلم الشرعي، والعلم الشرعي منه براء، أما مواقع العلم النافع المفيد فقليل من يشاهدها قياساً بما نراه من عدد مشاهدي المسلسﻻت التافهة في الإنترنت التي ﻻ فائدة منها، وكلها ضحك وتفاهة وقد تجمع إلى ذلك المنكرات.. فهذه المقاطع خﻻل يوم أو يومين من رفعها على النت يصل متابعو كثير منها إلى المﻻيين!!

فعﻻم يدل ذلك؟

هذا بﻻ شك خلل خطير ومظهر محزن أن يصل المسلمون إِلَى هذه الدركة من الاهتمام بالتافه المنكر والابتعاد عن المعروف المفيد.

وقس على مقاطع مسلسلات التفاهة والبزرنة، وتلك المقاطع التي تثير الخﻻف بين المسلمين، وتعمق الجراح بما فيها من التراشق بين المسلمين بالتهم والسباب، وكذا مقاطع الجريمة، وغير ذلك تجد الإقبال الشديد والمشاهدة الصبور حتى نهاية المقطع والتفاعل بالإعجاب والمشاركة وكأن الواحد ﻻ يكفيه إثمه فيضيف إِلَيْهِ آثام من شاركه هذا المقطع، أو التغريدة الخبيثة، أو اﻹعجاب والدعم لها، بينما ﻻ تجد لمقاطع الدعوة والخير والعلم الشرعي الضروري إلا العدد القليل.

إنك تشاهد الكثير وهم ﻻ يكادون يغلقون جوالاتهم ونظرهم مسمر على شاشته وتراهم مندمجين بكليتهم، يمضون الساعات الطوال في مشاهدة ما لا نفع فيه في المكتب والشارع والمطعم والانْتِظَار وفي كل مكان، وكل ما ﻻ نفع فيه إذا زاد عن حده صار ضرراً، وﻻ شك أن العبد سيسأل عن عمره فيم أبلاه وعن شبابه فيم أفناه، ولو صرف الناس عشر هذا الوقت في طلب العلم الضروري الذي يحتاجه كل مسلم لما كان هذا الجهل ولما كان هذا التقحم للمنكرات، فإن الله تعالى يقول: (إنما يَخْشَى الله من عباده العلماء) فكلما تعلم المسلم أحكام دينه وعلم حق ربه عليه ازداد تقوى، وكلما اشتغل بالتافه والمنكر من المقروءات والمسموعات والمرئيات قلت تقواه لربه..

وواقعنا اليوم يثبت ذلك..

أسأل الله لي وللمسلمين العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يجنبنا المنكرات كبيرها وصغيرها.