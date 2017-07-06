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بالفيديو.. اشتعال النيران في سيارة تقف بمحطة وقود

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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون، احتراق الجزء السفلي لإحدى السيارات في محطة وقود؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في كارثة محتمة.

وأبان الفيديو ظهور نيران أسفل السيارة امتدت للجزء الخلفي أثناء وقوفها بمحطة وقود، ما دفع قائدها للهرب، فيما هرعت العمالة إلى استخدام “طفايات” الحريق في إخماد النيران.

وشهدت المحطة التي لم يعرف مكانها ولم يعرف أيضاً توقيت تصوير الفيديو حالة من الفزع عند ظهور النيران، بسبب المخاوف من انفجار السيارة والمحطة أيضاً.

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١ تعليق

  1. لأن البعض مستهتر في إطفاء سيارته أثناء التعبئة رغم التحذيرات المتكررة من الدفاع المدني وخاصة في فصل الصيف ولكن المفروض يجبر عامل المحطة على أن لا يعبي أي سيارة في وضع التشغيل.

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