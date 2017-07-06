بالفيديو.. اشتعال النيران في سيارة تقف بمحطة وقود

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أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون، احتراق الجزء السفلي لإحدى السيارات في محطة وقود؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في كارثة محتمة.

وأبان الفيديو ظهور نيران أسفل السيارة امتدت للجزء الخلفي أثناء وقوفها بمحطة وقود، ما دفع قائدها للهرب، فيما هرعت العمالة إلى استخدام “طفايات” الحريق في إخماد النيران.

وشهدت المحطة التي لم يعرف مكانها ولم يعرف أيضاً توقيت تصوير الفيديو حالة من الفزع عند ظهور النيران، بسبب المخاوف من انفجار السيارة والمحطة أيضاً.