 استشهاد رجل الأمن «عبدالله التركي» في هجوم ارهابي على دورية بحي المسورة بالقطيف | صحيفة تواصل الالكترونية

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استشهاد رجل الأمن «عبدالله التركي» في هجوم إرهابي على دورية بحي المسورة بالقطيف

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استشهاد رجل الأمن «عبدالله التركي» في هجوم إرهابي على دورية بحي المسورة بالقطيف

تواصل – إبراهيم المتعب

أدى هجوم إرهابي شنه مجهولون على دورية أمنية في حي المسورة بالقطيف، صباح اليوم الخميس، إلى استشهاد رجل الأمن عبدالله التركي من قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة ثلاثة من زملائه بعد استهدافهم بمقذوف متفجر أطلقه إرهابيون بحي المسورة في القطيف.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة، وسوف توافيكم صحيفة “تواصل” بتفاصيل أكثر لاحقاً حال ورودها من الجهات المختصة.

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٢ تعليقات

  1. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتقبله في الشهداء وتقبل جهاده ورباطه واجزه عن البلاد والعباد خيرا.

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  2. الإرهابيين في بلدة العواميه كل يوم يقتلون من رجال الأمن واحد حنا طفشنا منهم لانتحمل الصبر عليهم يقتلون كل يوم واحداً منا وهم يسرحون ويمرحون أحياء حنا نطالب التعامل معهم بالقوه بلارحمه نطالب مداهمات للمنازل وتفتيشها بقوة السلاح حتى يتم القبض عليهم وقتلهم تعزيراً لابد من التعامل معهم بالحزم لابد من التعامل مع عصابات الإرهاب بالحزم حتى يتم تطهير بلادنا منهم بأسرع وقت ممكن

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