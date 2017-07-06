استشهاد رجل الأمن «عبدالله التركي» في هجوم إرهابي على دورية بحي المسورة بالقطيف

تواصل – إبراهيم المتعب

أدى هجوم إرهابي شنه مجهولون على دورية أمنية في حي المسورة بالقطيف، صباح اليوم الخميس، إلى استشهاد رجل الأمن عبدالله التركي من قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة ثلاثة من زملائه بعد استهدافهم بمقذوف متفجر أطلقه إرهابيون بحي المسورة في القطيف.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة، وسوف توافيكم صحيفة “تواصل” بتفاصيل أكثر لاحقاً حال ورودها من الجهات المختصة.