وزير خارجية ألمانيا: لا يوجد خطر للتصعيد العسكري في أزمة قطر حالياً

تواصل – رويترز

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطر للتصعيد العسكري في أزمة قطر وإن هناك تقدماً، وعاد “جابرييل” مؤخراً من جولة بمنطقة الخليج.

من جانب آخر أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أنّ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، سيزور الكويت السبت المقبل، لبحث تطورات الأزمة الخليجية وسبل احتوائها.

وترأس الجارالله، الوفد الكويتي المشارك في أعمال لجنة التوجيه المشتركة الكويتية- البريطانية، المنعقدة، بمقر الخارجية البريطانية في لندن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الجارالله، قوله بأن جونسون، “سيزور الكويت السبت، لبحث مستجدات الأزمة الخليجية”.

وأضافت أن الجارالله، بحث مع جونسون، التطوّرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، “لاسيما في ما يتعلّق بالأزمة بين الأشقاء في قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر”.