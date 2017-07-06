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«الرقابة» تُحقق في أسباب تأخُّر عدد من المشاريع الحكومية بالمملكة

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«الرقابة» تُحقق في أسباب تأخُّر عدد من المشاريع الحكومية بالمملكة

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن فتح سلسلة تحقيقات من جانب “هيئة الرقابة والتحقيق” في أسباب تعثر عدد من المشاريع بمختلف مناطق المملكة.

وقالت المصادر بحسب “المدينة”: ‘‘إن هيئة الرقابة والتحقيق تابعت خلال الأشهر الماضية العديد من المشاريع المتعثرة لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية في مختلف المناطق والمحافظات”.

وأضاف: أن الهيئة، قامت بإجراء تحقيقات لمعرفة أسباب التعثر والإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات لمواجهة ذلك، وتحديد المسؤولين عن التعثر، وتم الرفع بذلك للجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم حيالها.

يشار إلى أن من أبرز أسباب تعثر المشاريع الحكومية: غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، والترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، إلى جانب ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين.

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