رئيس «جمعية حقوق الإنسان»: نعمل على وقف التعنيف وفقاً للكتاب والسنة

تواصل – الرياض:

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، اليوم الخميس، أن الجمعية تحتاج إلى نشر ثقافتها في المجتمع ولدى المسؤول ومحاولة إقناع الكثير من الجهات والمصالح الحكومية بأن لا تعمل بهدف تصيد أخطاء الآخرين.

وقال “القحطاني” بحسب صحيفة “المدينة”: ‘‘إن الجمعية تعمل بهدف مساعدة هذه الجهات على أداء رسالتها، فهي تعتبر جهة رقابية بمثابة عين الرقيب للمسؤول لمساعدته على قيام جهازه أو وزارته بما هو مطلوب منه نظاماً من واجبات تجاه أفراد المجتمع”.

وأضاف: أن هذه الجمعية تعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة الواردة في المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، والوقوف ضد طوفان التعنيف والظلم والتعسف وعدم التسامح والتعذيب.