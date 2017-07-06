رئيس «جمعية حقوق الإنسان»: نعمل على وقف التعنيف وفقاً للكتاب والسنة

تواصل – الرياض:
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، اليوم الخميس، أن الجمعية تحتاج إلى نشر ثقافتها في المجتمع ولدى المسؤول ومحاولة إقناع الكثير من الجهات والمصالح الحكومية بأن لا تعمل بهدف تصيد أخطاء الآخرين.
وقال “القحطاني” بحسب صحيفة “المدينة”: ‘‘إن الجمعية تعمل بهدف مساعدة هذه الجهات على أداء رسالتها، فهي تعتبر جهة رقابية بمثابة عين الرقيب للمسؤول لمساعدته على قيام جهازه أو وزارته بما هو مطلوب منه نظاماً من واجبات تجاه أفراد المجتمع”.
وأضاف: أن هذه الجمعية تعمل على حماية حقوق الإنسان، وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة الواردة في المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، والوقوف ضد طوفان التعنيف والظلم والتعسف وعدم التسامح والتعذيب.
والممارسات التي التي يفعلها مدراء ومسؤولي الشركات الاجانب وينظرون للموظف السعودي نظرة دونيه ورواتبهم التي يتقاضونها في الشهر تعادل راتب موظف لديهم في سنةواحدة كذلك العنصرية التي يمارسونها عليهم وكثير ما نقرأ في المنتديات من المأسي والتشكي من سعوديين يمارس عليهم وكأنهم عبيد مملوكين لهذا المتعاقد هل هناك سعودي غير مؤهل بعد مشروع الملك عبد الله والابتعاث لذلك نجد دول العلم التي يدرس فيها سعوديون ومع كل فترة يعرضون اكتشافات ومتفوقين سعوديون فلماذا لايولونهممناصب في هذه الشركات ولو رجعنا الى شهادة هذا المدير المتعاقد او المتسلط عنصريا لتجد ان شهادة اما اشتراها او اقل كفاء من بعض السعوديين والكلام يطول مما نراه الى متى هذا والله المستعان فهل نرى سمننا في دقيقنا
الله يجزاكم خير
وفقكم الله يادكتور مفلح لما فيه خير للجميع