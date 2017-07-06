 الأحد المقبل.. بدء منع المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل | صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد المقبل.. بدء منع المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل

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الأحد المقبل.. بدء منع المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل

تواصل – الرياض:

تبدأ 4 جهات حكومية تتمثل في مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، اعتبارا من الأحد المقبل في منع دخول المنتجات، التي لاتحمل شعار البلاستيك القابل للتحلل.

وقالت مصادر ‘‘إنه لن يتم السماح بدخول أي من هذه الأنواع من جميع المنافذ، وسيتم القيام بجولات تفتيشية على المصانع المحلية للتأكد من التزام المصانع والموريد بتطبيق التعليمات الجديدة، وإصدار العقوبات والغرامات اللازمة في حالة رصد أي مخالفات‘‘ وفقا لـ«المدينة».

 

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١ تعليق

  1. ليتهم من زمان طبقوه البيئه دمرانه باكياس البلاستك صحارينا كلها ملوثه بالاكياس البلاستيكيه وعي مافيه عقوبات لايوجد العماله الي تربي الجمال والاغنام اناس اميين لايعرفوا شي اسمه بيئه للاسف

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