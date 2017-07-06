الأحد المقبل.. بدء منع المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل

تواصل – الرياض:

تبدأ 4 جهات حكومية تتمثل في مصلحة الجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، اعتبارا من الأحد المقبل في منع دخول المنتجات، التي لاتحمل شعار البلاستيك القابل للتحلل.

وقالت مصادر ‘‘إنه لن يتم السماح بدخول أي من هذه الأنواع من جميع المنافذ، وسيتم القيام بجولات تفتيشية على المصانع المحلية للتأكد من التزام المصانع والموريد بتطبيق التعليمات الجديدة، وإصدار العقوبات والغرامات اللازمة في حالة رصد أي مخالفات‘‘ وفقا لـ«المدينة».