 رسمياً .. أوغندا تفرض الاحتشام على الموظفات | صحيفة تواصل الالكترونية

رسمياً .. أوغندا تفرض الاحتشام على الموظفات

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رسمياً .. أوغندا تفرض الاحتشام على الموظفات

تواصل- وكالات:

أصدرت الحكومة الأوغندية توجيهات خاصة بالملابس لموظفي الخدمة المدنية تتضمن منع العاملات من ارتداء التنانير التي لا تغطي الركبتين، بحسب بيان صدر عن وزارة الخدمة العامة.

وقال البيان إنه يتعين على العاملات «ارتداء تنورة أو فستان ليس فوق الركبتين مع بلوزة طويلة أو قصيرة الأكمام… يتعين على الموظفات عدم ارتداء البلوزات والفساتين بدون الأكمام أو الشفافة في مكان العمل».

وأضاف البيان الصادر في صفحتين أنه ينبغي على العاملات «الامتناع عن ارتداء الفساتين والتنانير الضيقة». كما يحظر التوجيه على العاملات ارتداء الملابس التي لا تغطي السرة أو الظهر ويحظر «الشعر الزاهي الملون سواء في شكل الشعر الطبيعي والضفائر ووصلات الشعر الصناعية».

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