الطائف.. وفاة عائلة كاملة في حادث على طريق «الساحل – المظيلف»

تواصل – الطائف:

توفت عائلة كاملة مكونة من ثمانية أشخاص، في حادث مروع على طريق الساحل، باتجاه المظيلف.

وقال شادي عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، إن غرفة العمليات بالهلال الأحمر بمحافظة الطائف، تلقت بلاغا من مواطن، عند الساعة ١٠:٥٥م أمس بوجود حادث تصادم أدى الى انقلاب مركبة، وذلك على طريق الساحل بعد قرية فريجة باتجاه المظيلف.

وأضاف الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ المبدئي والذي أفاد بوجود إصابتين، في بادئ الأمر، وعلى الفور تم إرسال فرقة إسعاف الليث للموقع، وأثناء توجههم للموقع تلقت العمليات أن هناك عائلة بالموقع، وعلى ضوء البلاغ الآخر، تم تدعيم الموقع بفرقتين إضافيتين، وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن مكان الحادث به ثمان حالات، جميعها انتقلت إلى – رحمة الله-.