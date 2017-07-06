لهذه الأسباب.. انخفاض أسعار التأمين على السيارات محلياً

تواصل – الرياض:

انخفضت أسعار التأمين على السيارات خلال الفترة الماضية بصورة متفاوتة؛ وذلك بسبب حدة المنافسة بين الشركات بعد توصيات الخبراء الاكتواريين بضرورة خفض الأسعار حَتَّى لا تفقد الشركات حصتها في السوق.

وقال مختصون، إن بعض شركات التأمين التي تعتمد على جودة الخدمة المقدمة للعميل أبقت أسعار التأمين على المركبات مُرْتَفِعَة، لكن الأغلبية العظمى من شركات التأمين قدمت عروضاً مغرية لعملائها القدامى والجدد، وذلك بخفض بوليصة التأمين على المركبات بنسب تراوح ما بين 30 – 40 في المائة، ولكن على حساب جودة الخدمة المقدمة للعميل.

وأَوْضَحَ عادل العيسى؛ المتحدث باسم شركات التأمين، أن هناك 26 شركة تأمين تعمل في السوق؛ لذلك من الطبيعي أن تكون هناك منافسة فيما بينها فيما يتعلق بتقديم الخدمات التأمينية بما فيها التأمين على المركبات.

وأَضَافَ العيسى أن الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى ومن مركبة لأخرى، بل قد تختلف الأسعار على المركبات من منطقة لأخرى، مُشِيرَاً إلى أن ارتفاع وانخفاض الأسعار بات يعتمد على أداء المؤمن عليه خلال السنوات الماضية، وَفْقَاً لـ”الاقتصادية”.

بدوره، قَالَ عبدالعزيز أبو السعود؛ المختص في قطاع التأمين، إن انخفاض أسعار التأمين على المركبات؛ جاء بناء على توصيات رفعها الخبير الاكتواري لعدد من الشركات، بعد أن لاحظ أن العائد السنوي من التأمين على المركبات يعد ضعيفاً؛ بسبب ارتفاع أسعار التأمين، ورغبة كثير من العملاء في الحصول على أسعار منخفضة.