هيئة الاتصالات: لا يحق لمقدم الخدمة تحصيل «الرسوم» مقدماً

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أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، أنه لا يحق لمقدم الخدمة فوترة رسوم أَي خدمة مقدماً للخدمات ⁧لاحقة الدفع⁩، ولا يحق مطالبة ⁧المستخدم⁩ بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر “إنفوجرافيك” يبيّن وثيقة حماية طالب الخدمة، مُؤكِّدَة أن من حق المستخدم لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تمكينه من مراقبة استهلاكه عبر وسائل مجانية يوفرها مقدم الخدمة، ومراجعة الفاتورة وتقديم شكوى فِي حَالِ اعتراضه عليها قبل صدور الفاتورة الجديدة، وتزويده بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة دون مقابل، والاحتفاظ بفواتير المستخدم لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إِصْدَارها.