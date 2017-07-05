شاهد.. سطو مسلح على «بقالة» بالمدينة المنورة

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تعرض محل تِجَارِيّ “بقالة” في حي الجرف بالمدينة الْمُنَوَّرَة لعملية سطو، نفذها لصان بعد أن هددا العامل بالمحل بأسلحة بيضاء، واستوليا على أموال من الخزينة، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة سيارة كامري بيضاء كانت في انْتِظَارهما.

ووثقت كاميرا المراقبة بالمحل اللصين، بينما كان يساعدهما ثالث، عندما اقتحما البقالة، وهددا العامل بالأسلحة البيضاء، فيما حاول العامل أن يحمي نفسه منهما باستخدام مقعد صغير، إلا أنه فشل، واستولى أحد اللصين على أموال من الصندوق.

وفيما كان اللص الثاني يراقب الباب الخارجي، ويحاول إغلاقه لمنع الزبائن من الدخول، ضرب الأول العامل بقدمه لإبعاده عن صندوق المال، ثم استولى على الموجود فيه من أموال وأغراض، وهربا بالسيارة التي كان ينتظرهما فيها ثالثٌ يتولى القيادة.

وأَظْهَرَتْ الكاميرا الخارجية وجود أحد الوافدين كان قادماً تجاه البقالة، لحظة هروب اللصين من المحل بعد الانتهاء من السرقة، إلا أنه فَرَّ هارباً؛ خَوْفَاً من أن يلحقه أذى.