توطين المحلات القريبة من مركزية المسجد النبوي

تواصل- الرياض:
وزع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، خطابات على المحلات التجارية بالمنطقة المركزية بطلب تعيين موظف سعودي من بداية العام المقبل، كمرحة أولى بحسب توجيه إمارة المنطقة بتوطين 50% من تلك المحلات كمرحلة أولى.
وتتسع المنطقة المركزية لنحو 5 آلاف محل، موزعة على الفنادق المحيطة بالمسجد النبوي، تمارس أنشطة بيع المشغولات الذهبية، والعطورات، والمطاعم، والخردوات والملابس، والتمور، وتحقق عوائد سنوية مجزية خاصة في موسم الحج، وفقا لـ”مكة”.
وتعمل المحلات التجارية بالمنطقة المركزية، لأكثر من 18 ساعة في المواسم، وتشهد كثافة عالية من المتسوقين بعد أداء الصلوات بالمسجد النبوي.
انا اول من يشتغل فيها بس نزلو ايجار المحلات 1000%100
بالتوفيق لآن هذه المحلات واجهه لمدينة المصطقي صلى الله عليه وسلم مثل المطارات قبل سنوات كانت هناك مفارقه عجيبه في المنطقه المركزيه في المدينه المنوره ومكه المكرمه بالذات وهي أن الحاج أو المعتمر يجد في المحلات القريبه من الحرمين الشريفين بائع من غير السعوديين علماً بأن ايجار هذه المحلات بمئات الالوف من الريالات سنوياً أن لم يكن أكثر من ذلك وتجد بالقرب منها أو في نفس المبني او الفندق يقف على بابه حارس أمن سعودي راتبه لا يتعدى الالف وخمسمائة ريال وكانت مفارقه عجيبه خير البلد لغير أبناءه