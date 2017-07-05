 توطين المحلات القريبة من مركزية المسجد النبوي | صحيفة تواصل الالكترونية

توطين المحلات القريبة من مركزية المسجد النبوي

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توطين المحلات القريبة من مركزية المسجد النبوي

تواصل- الرياض:

وزع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، خطابات على المحلات التجارية بالمنطقة المركزية بطلب تعيين موظف سعودي من بداية العام المقبل، كمرحة أولى بحسب توجيه إمارة المنطقة بتوطين 50% من تلك المحلات كمرحلة أولى.

وتتسع المنطقة المركزية لنحو 5 آلاف محل، موزعة على الفنادق المحيطة بالمسجد النبوي، تمارس أنشطة بيع المشغولات الذهبية، والعطورات، والمطاعم، والخردوات والملابس، والتمور، وتحقق عوائد سنوية مجزية خاصة في موسم الحج، وفقا لـ”مكة”.

وتعمل المحلات التجارية بالمنطقة المركزية، لأكثر من 18 ساعة في المواسم، وتشهد كثافة عالية من المتسوقين بعد أداء الصلوات بالمسجد النبوي.

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٢ تعليقات

  2. بالتوفيق لآن هذه المحلات واجهه لمدينة المصطقي صلى الله عليه وسلم مثل المطارات قبل سنوات كانت هناك مفارقه عجيبه في المنطقه المركزيه في المدينه المنوره ومكه المكرمه بالذات وهي أن الحاج أو المعتمر يجد في المحلات القريبه من الحرمين الشريفين بائع من غير السعوديين علماً بأن ايجار هذه المحلات بمئات الالوف من الريالات سنوياً أن لم يكن أكثر من ذلك وتجد بالقرب منها أو في نفس المبني او الفندق يقف على بابه حارس أمن سعودي راتبه لا يتعدى الالف وخمسمائة ريال وكانت مفارقه عجيبه خير البلد لغير أبناءه

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