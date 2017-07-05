توطين المحلات القريبة من مركزية المسجد النبوي

تواصل- الرياض:

وزع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، خطابات على المحلات التجارية بالمنطقة المركزية بطلب تعيين موظف سعودي من بداية العام المقبل، كمرحة أولى بحسب توجيه إمارة المنطقة بتوطين 50% من تلك المحلات كمرحلة أولى.

وتتسع المنطقة المركزية لنحو 5 آلاف محل، موزعة على الفنادق المحيطة بالمسجد النبوي، تمارس أنشطة بيع المشغولات الذهبية، والعطورات، والمطاعم، والخردوات والملابس، والتمور، وتحقق عوائد سنوية مجزية خاصة في موسم الحج، وفقا لـ”مكة”.

وتعمل المحلات التجارية بالمنطقة المركزية، لأكثر من 18 ساعة في المواسم، وتشهد كثافة عالية من المتسوقين بعد أداء الصلوات بالمسجد النبوي.