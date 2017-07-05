 بينها «الصحة والطيران المدني».. خصخصة 12 قطاعاً ضمن مشروع «التحول الوطني» | صحيفة تواصل الالكترونية

بينها «الصحة والطيران المدني».. خصخصة 12 قطاعاً ضمن مشروع «التحول الوطني»

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بينها «الصحة والطيران المدني».. خصخصة 12 قطاعاً ضمن مشروع «التحول الوطني»

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة التخطيط والاقتصاد، عن دراسة 64 مبادرة ومشروع لـ”التحول الوطني” تتضمن خصخصة في 12 قطاعاً منها الصحة والرياضة والطرق والنقل والطيران المدني، ورفع كفاءة التصنيع وإنشاء منصة لوجستية بين القارات الثلاث.

كما تتضمن المبادرات، التي وردت في تقرير للوزارة إعداد خارطة طريق شاملة ومترابطة تشمل عددا من القطاعات السياحة والتراث والثقافة والفنون والشباب، وإنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، إلى جانب طرح مبادرات لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حسب “المدينة”.

 

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