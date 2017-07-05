بالفيديو.. مواطن يحذر من عسل «نخال» بالباحة لوجود «دود» به 

تواصل – محمد المقصّي:

انتشر مقطع فيديو لمواطن قام بشراء عسل من “نخال” بالباحة، ليتفاجأ بوجود دود داخله.

المواطن حذر من شراء العسل من البائعين في نخال، وينتظر رد المسؤولين والمراقبين عن مثل هذه المحلات وعن العقوبات الرادعة لهم ولأمثالهم.