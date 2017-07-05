 كلاب ضالة ومسعورة تهاجم أطفال ونساء حي الملاوي بمكة | صحيفة تواصل الالكترونية

كلاب ضالة ومسعورة تهاجم أطفال ونساء حي الملاوي بمكة

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كلاب ضالة ومسعورة تهاجم أطفال ونساء حي الملاوي بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

هاجمت كلاب ضالة ومسعورة أكثر من 10 أشخاص بين أطفال ونساء في حي الملاوي بمكة المكرمة، وتم نقلهم للعلاج في المستشفى.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن قسم البلاغات تلقى شكوى من مواطنين بتعرضهم للأذى والإصابة من كلاب ضالة منتشرة في الحي.

وأحالت الأمانة البلاغ إلى إدارة النظافة مع تقرير بكافة المعلومات لمعالجة الأوضاع، وقال سكان في الحي وفقا لـ«عكاظ»: ‘‘إنهم يعيشون هاجساً ورعباً بسبب الكلاب المنتشرة في الملاوي بعد هجومها على نساء وأطفال‘‘.

 

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١ تعليق

  1. صراحة وجود الكلاب مرة لا والله
    صوتها يفجع هذا غير عن شكلها
    كمان عندنا في مكه مليانه عشان الهدد
    والله مرة جريت كلاب وراي بغيت اموت

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