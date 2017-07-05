طريقة سهلة لتجنب «جراثيم السرير».. تعرّف عليها

تواصل- وكالات:

أوضح عالم الجراثيم من جامعة نيويورك، فيليب تيرنو، أن المرء يقضي أكثر من ثلث حياته على السرير، وبإمكان هذا المكان أن يتحول إلى موطن للبكتيريا والفطريات بشكل سريع، إذا بقي السرير كما هو فترة طويلة.

وأكد أن الحياة المجهرية داخل طيات وثنيات السرير ربما تتسبب في كثير من الأمراض، مشيراً إلى أن منع تفاقم هذه المشكلة يتم بغسل ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع.

وذكر تقرير نشره موقع businessinsider، أن الإنسان يفرز بشكل طبيعي حوالي 26 جالوناً من العرق في السرير كل عام، وعندما يكون الجو حاراً ورطباً في الخارج، فإن هذا السائل يصبح بيئة مثالية لتولد الفطريات.

وأضاف، أن دراسة حديثة قيّمت مستوى التلوث الفطري في السرير، واكتشف الباحثون أن وسادات الريش والمواد الاصطناعية التي يبلغ عمرها من 1.5 إلى 20 عاماً، ربما تحوي بين 4 و17 نوعاً مختلفاً من الفطريات.