حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لصرف الدعم

تواصل- الرياض:

أكد مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن ياسر الزهراني، أن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة، ولا يوجد تاريخ محدد للصرف حتى الآن”، وفقا لـ”الوطن”.

وأشار إلى أن البرنامج، يمثل بدلا للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحا وسيستمر مفتوحا حتى بعد البدء في الصرف.