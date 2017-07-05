حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لصرف الدعم

تواصل- الرياض:
أكد مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن ياسر الزهراني، أن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة، ولا يوجد تاريخ محدد للصرف حتى الآن”، وفقا لـ”الوطن”.
وأشار إلى أن البرنامج، يمثل بدلا للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحا وسيستمر مفتوحا حتى بعد البدء في الصرف.
شهر شعبان فاتورة الكهرباء 300ريال وشهر رمضان 700 ريال بعد بترتفع رواتبنا ما تتعدى 4000 ريال وإيجار البيت 20 ألف بالشهر شقة بالدور الثالث وأقساط بنك وسيارة وغيرها وغير وشكوانا لله القطاع الخاص نعم عندما يسألني شخص عن جنسيتي أقول له جنسيتي خاص ونعيش في مجتمع يديرونه الوافدة نعاني الضغوطات وتشديد المدراء الأجانب نظرتهم لنا وتعاملهم معنا بمفهوم أن السعودي راتبه عالي 4000 ريال وما يشتغل نناظر لإخوانا في القطاع الحكومي ونشوف المفاضلة اللي تميزهم عنا من كل النواحي ونتجرع المرارة مع معاناتنا من أجانب يديرونا بعنصرية… صبر جميل والله المستعان.
الله كريم