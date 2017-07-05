 وصية «العتيبي» لوالدته قبل استشهاده بساعات | صحيفة تواصل الالكترونية

وصية «العتيبي» لوالدته قبل استشهاده بساعات

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وصية «العتيبي» لوالدته قبل استشهاده بساعات

تواصل – مكة المكرمة:

كشف دخيل معيض الزيادي، خال الشهيد وكيل رقيب عادل بن فالح العتيبي، أن وصيته لوالدته كانت عدم البكاء عليه حال استشهاده.

وذكر “الزيادي” أن الشهيد “التعيبي” أوصى أمه في اتصال هاتفي قبل استشهاده بساعات، بقوله: “إذا استشهدت لا تبكي علي يا أمي”، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وأضاف خال الشهيد “العتيبي” بنبره من الفخر: الشهيد كان باراً بوالدته ويطلب رضاها، وابننا استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن.

يشار إلى أن محافظ الطائف سعد الميموني، استقبل جثمان الشهيد وكيل رقيب عادل العتيبي في المطار، فيما صلي عليه في مسجد عبدالله بن العباس فجر اليوم الأربعاء، ودفن في منطقة كلاخ مقبرة الشهداء، في الجروية الشرقية.

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