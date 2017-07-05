 أمير الشمالية يوجه بالتحقيق في سقوط سيارة إثر انقطاع طريق جنوب «رفحاء» | صحيفة تواصل الالكترونية

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أمير الشمالية يوجه بالتحقيق في سقوط سيارة إثر انقطاع طريق جنوب «رفحاء»

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أمير الشمالية يوجه بالتحقيق في سقوط سيارة إثر انقطاع طريق جنوب «رفحاء»

تواصل – الحدود الشمالية:

وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بفتح تحقيق فيما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تصوير مقطع فيديو لأحد المواطنين، يشتكي فيه بسبب حادث سير وقع لأبنائه عند مفترق طريق لينة في المنطقة، بعد انقطاع الطريق أمام السيارة.

وطالب أمير منطقة الحدود الشمالية في توجيه عاجل لدارة النقل بضرورة رفع نتائج التحقيقات له عن أسباب الحادث، والإجراءات المتبعة لتفادي وقوع حوادث مشابهة، فضلاً عن رفع تحقيق يُظهر مدى التزام المقاول بمعايير السلامة عالية المستوى.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية حرص قيادة الوطن على سلامة أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتأمين الرعاية لهم وفقًا لأفضل المعايير، موجهًا الدعوة للمواطن الكريم لزيارة مقر إمارة المنطقة ومقابلته.

الجدير بالذكر أن مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول، يناشد ولاة الأمر التحقيق في حادثة سقوط سيارة أبنائه في منحدر أرضي قُرب قرينة لينة جنوب رفحاء، وتلف سيارتهم بسبب مفترق طرق غير واضح المعالم، وانقطاع مفاجئ للطريق بدون وجود أي علامات تحذيرية.

 

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