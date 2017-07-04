«الداخلية»: استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر تعرض دوريتهم لاعتداء إرهابي بالقطيف

تواصل – واس:
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ ، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب / عادل فالح العتيبي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى.
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.
الله يرحمه ويتقبله شهيد ويشفي ويعافي المصابين
وحسبي الله على الجانيين
لاحول ولاقوة الا بالله
اللهم عليك بمن اراد زعزعت الامن في هذه البلاد المباركة