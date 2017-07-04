 «الداخلية»: استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر تعرض دوريتهم لاعتداء إرهابي بالقطيف | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الداخلية»: استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر تعرض دوريتهم لاعتداء إرهابي بالقطيف

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«الداخلية»: استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر تعرض دوريتهم لاعتداء إرهابي بالقطيف

تواصل – واس:

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ ، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب / عادل فالح العتيبي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى.
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

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٢ تعليقات

  2. لاحول ولاقوة الا بالله
    اللهم عليك بمن اراد زعزعت الامن في هذه البلاد المباركة

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