 «العريفي» ينشر صورا ً للحجاب المحرم شرعاً .. عباءات تظهر زينة النساء | صحيفة تواصل الالكترونية

«العريفي» ينشر صوراً للحجاب المحرم شرعاً.. عباءات تظهر زينة النساء

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«العريفي» ينشر صوراً للحجاب المحرم شرعاً.. عباءات تظهر زينة النساء

تواصل – الرياض:

أكد الدكتور محمد العريفي أن “الحجاب شرع لستر زينة المرأة”، وقال: “إذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة فهو حرام”.

ونشر “العريفي” عَدَدَاً من الصور لزي عباءات تظهر زينة النساء، وقال إنه: “حرام”.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور العريفي على حسابه في “تويتر” قَالَ فيها: شُرع الحجاب لستر زينة المرأة، فإذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة فهو حرام، فتجنبي يا بنتي العباءات المزيّنة طاعة لله؛ إذ قال: “ولا يُبدين زينتهنّ”.

وكان “العريفي” نشر تغريدة حَذَّرَ فيها من شراء عباءات الزينة، قَالَ فيها: يا بنتي، لا تشتري عباءة فيها شيءٌ من الزينة، لا تطريز، ولا فصوص، ولا فتحات.. أرجوك يا بنتي لا تبدي أَي زينة، (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى).

 

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