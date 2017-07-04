«العريفي» ينشر صوراً للحجاب المحرم شرعاً.. عباءات تظهر زينة النساء

تواصل – الرياض:

أكد الدكتور محمد العريفي أن “الحجاب شرع لستر زينة المرأة”، وقال: “إذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة فهو حرام”.

ونشر “العريفي” عَدَدَاً من الصور لزي عباءات تظهر زينة النساء، وقال إنه: “حرام”.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور العريفي على حسابه في “تويتر” قَالَ فيها: شُرع الحجاب لستر زينة المرأة، فإذا تحول الحجاب نفسه إلى زينة فهو حرام، فتجنبي يا بنتي العباءات المزيّنة طاعة لله؛ إذ قال: “ولا يُبدين زينتهنّ”.

وكان “العريفي” نشر تغريدة حَذَّرَ فيها من شراء عباءات الزينة، قَالَ فيها: يا بنتي، لا تشتري عباءة فيها شيءٌ من الزينة، لا تطريز، ولا فصوص، ولا فتحات.. أرجوك يا بنتي لا تبدي أَي زينة، (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى).