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بعد شكوى مواطن من انقطاع طريق «رفحاء».. «النقل» تتفاعل وترسل عمال صيانة

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بعد شكوى مواطن من انقطاع طريق «رفحاء».. «النقل» تتفاعل وترسل عمال صيانة

تواصل ـ رفحاء:

تفاعلت وزارة النقل مع شكوى مواطن، بخصوص انقطاع طريق رفحاء بشكل مفاجئ، وَأَكَّدتْ أن فرق الصیانة التابعة للوزارة عملت على إِضَافَة لوحات وعیون قطط بالطريق محل الشكوى.

وكان مواطن، قد بثّ شكواه، عبر مقطع فیديو، جاء فیه أنه كان يسلك طريق الشمال المتجه إلى رفحاء، ووجد الطريق يتفرع يمیناً ويساراً وللأمام، فقرر مواصلة السیر للأمام، لیفاجأ بالطريق ينقطع به، دون وجود لوحات تحذيرية، أو مطبات، أو غیرھا، فھوت سیارته داخل الوادي، لكنه نجا وأسرته التي كانت برفقته من كارثة محققة.

وفیما ناشد المواطن ولاة الأمر بالتدخل، وانتقد إھمال الجھات المختصة للطريق، الذي أكَّدَ أنه يتسبب في وقوع وفیات وإصابات كل يوم، قالت وزارة النقل: إن فرق الصیانة بدأت، مُنْذُ صباح أمس الاثنین، العمل على إِضَافَة لوحات وعیون قطط تحذيرية، متعھدةً بإنجاز العمل خلال ٤٨ ساعة.

إلى ذلك، أظھرت صور متداولة فرق الصیانة تباشر الموقع، وقد قامت بوضع لوحات تحذيرية قبل نھاية الطريق، وحواجز بلاستیكیة عند نھايته.

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٢ تعليقات

  1. السؤال لازم الواحد تحصله كارثه حتى يتم حل المشكله وهل المهندس المنفذه لايعرف انه بهذا التقاطع خطر والمهندس المشرف والاستشاري والمراقب اين دورهم وهل تم محاسبة المخطئ وتم تعويض المواطن على ما اصابه من حاله ماديه ونفسيه له ولعائلته حتى تكون الاعمال على اكمل وجه نبي نعرف

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