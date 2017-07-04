مغردون على «تويتر» : #رقية_المحارب_فخر_لنا.. في مواجهة أصحاب التوجهات التغريبية والتحريض

تواصل – الرياض

دشّن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي هشتاقاً بعنوان: #رقية_المحارب_فخر_لنا، للتعريف بالداعية وأستاذة الحديث بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأول مشرفة مدارس تحفيظ نسائية بالمملكة، والمشرفة على موقع لها أون لاين، الدكتورة رقية المحارب، لمواجهة حملة التحريض التي يقوم بها بعض أصحاب التوجهات التغريبية، ضد الدكتورة المحارب ضمن هشتاق #المحرضه_رقيه_المحارب.

وتساءل المغردون عن “سر” التحريض على الدكتورة رقية المحارب، بعد يوم واحد من الهشتاق الذي استهدف التحريض على الداعية الدكتور محمد العريفي، عقب تغريدته التي نصح فيها الفتيات بارتداء العباءة الشرعية، والابتعاد عن العباءات المزخرفة والمفتوحة.

السيرة العلمية

وطبقاً للموسوعة الحرة “ويكيبديا”، تعد الدكتورة رقية محمد المحارب، من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في المملكة العربية السعودية والخليج.

وحصلت “المحارب” على البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية التربية بالرياض عام 1406 هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والماجستير في تخصص الحديث وعلومه عام 1410 هـ، وكان موضوع الرسالة ” دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام “في كتاب الطهارة، وعلى درجة الدكتوراه في تخصص الحديث وعلومه عام 1416 هـ وكان موضوع الرسالة ” شرح صحيح البخاري ” لابن بطال.. دراسة وتحقيق”.

التأهيل الإداري

وتلقت “المحارب” عدد من الدورات بمعهد الإدارة منها: ” الإدارة تحت ضغوط العمل”، “فاعلية المدير في جماعات العمل”، “تقويم الأداء الوظيفي”، ” إدارة الوقت”.

وعينت الدكتورة رقية المحارب رئيسة قسم الدراسات الإسلامية عام 1417 هـ، وعملت مديرة عام التوجيه والإرشاد في الفترة 1420 ـ 1424 هـ، وتعمل أستاذة مشاركة في الحديث وعلومه بجامعة الأميرة نورة.

المؤتمرات والملتقيات واللقاءات الشرعية

وشاركت الدكتورة المحارب في العديد من المؤتمرات والملتقيات واللقاءات الشرعية والعلمية والثقافية في الداخل والخارج، وألقت العديد من الدروس والمحاضرات، ولها العديد من المؤلفات من أبرزها: الإبانة عن أسباب الإعانة على صلاة الفجر وقيام الليل، دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام، الرطوبة(مسألة مهمة لعامة نساء الأمة، البكاء في الكتاب والسنة، المؤسسات الدعوية النسائية الواقع والتطلعات، برنامج ثقافي نسائي مقترح لحملات الحج، إضافة إلى المقررات العلمية التي تقوم بتدريسها.

هذه سيرتها العلمية

وقالت الدكتورة نورة بنت خالد السعد‏: “داعية فاضلة وأكاديمية على يديها تخرجت الداعيات والحافظات والمميزات، ممن تربين على سمو الخلق وطاعـــــة الله وحب الوطن.”

وقال الإعلامي سعيد بن حسين الزهراني دفاعا عن الدكتورة المحارب‏: “حتى هذه الداعية ما سلمت من التشويه.. تعالوا لجولة في سيرتها الذاتية لتعرفوا من هي “، وارفق “الزهراني” رابط بالسيرة الذاتية والعلمية للدكتورة رقية المحارب.

خدمة كتاب ربها وسُنة نبيه

وقالت شريفة العسيري‏: رقية المحارب داعية بذلت نفسها ووقتها وجهدها لخدمة كتاب ربها وسُنة نبيه، رفع الله قدرها وكتب أجرها ونصرها على من ظلمها.

أما محمد المالكي‏ فقال عن الدكتورة المحارب: أستاذة محترمة وطيبة تدافع عن الإسلام والمسلمين فهي فخر للعفيفات الطاهرات بارك الله فيها وحفظها الله من كل سوء ومكروه.

قدوة للمرأة المسلمة

وقال سليمان الطوالة‏: رقية المحارب قدوة للمرأة المسلمة حصان رزان، هي خير من يمثل نساء بلادنا بعلمها بخلقها وبحشمتها وبتوجيهها، وتربيتها لبناتنا كثر الله من أمثالها.

وتساءلت عائشة العتيبي‏: هل رأيت بنات رقيه المحارب متبرجات مختلطات بالرجال، الجواب: “لا”.. جواري كوهين يحاولن تشويه “سمعة”فتيات” هن مثال للالتزام.

وأضافت “العتيبي” تقول: بنات رقيه المحارب “مثال” للالتزام بالحجاب الشرعي والأخلاق

ملتزمات مثل”أمهن” جواري كوهين التشويه والقذف لم يزبط معكم.

وقال المغرد خالد إبراهيم العباس‏: من خطط التيار الليبرالي تشويه الدعاة والداعيات لإسقاط الرموز، فإذا سقطت القدوة سهل للعلمانيين توجيه الجيل لما يريدون.

بالأمس “العريفي” واليوم “المحارب”

وقالت صاحبة معرف “العنود”: بالأمس العريفي واليوم أ.رقية ماذا يريدون منا بنو علمان؟! التفوا حول الصالحين وضيقوا الخناق حسبنا الله ونعم الوكيل.

وقال المغرد أبو سفيان‏: امرأة صالحة نحسبها والله حسبها، أفنت عمرها بالدعوة إلى الله نسأل الله أن يصلح نيتها وذريتها.

وقال الدكتور محمد المهنا: لم نسمع إلى العلم النافع المفيد وهي تاج على رؤوسنا جزاها الله عنا خير الجزاء.

نفع الله بعلمها

فيما قالت منيرة آل حمد‏: د. رقية نفع الله بعلمها كثير من نساء المسلمين، وقال سلمان العتيبي‏: “رقية المحارب فخر لنا أنتي فخر يا أستاذه رقيه، وإن حاول المغرضون ينتقصون منك والله معك وهو يتولي أمر الصالحين”.