 «الإحصاء»: الميزان التجاري حقق فائضاً بـ23.62 مليار ريال العام الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإحصاء»: الميزان التجاري حقق فائضاً بـ23.62 مليار ريال العام الجاري

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«الإحصاء»: الميزان التجاري حقق فائضاً بـ23.62 مليار ريال العام الجاري

تواصل – الرياض:

أظهرت بيانات “الهيئة العامة للإحصاء”، ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر أبريل 2017 نحو 23.62 مليار ريال.

وذكرت بيانات الإحصاء بحسب “الاقتصادية” أن الميزان التجاري للسعودية، فائضا للشهر الرابع عشر على التوالي، بصادرات بلغت قيمتها نحو 66.38 مليار ريال وواردات بقيمة 42.76 مليار ريال.

وأشارت إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري، خلال أبريل 2017 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016 بنحو الضعفين، وتحديداً بنسبة 181%.

وبلغت قيمة فائض الميزان التجاري في شهر أبريل 2017 نحو 23.62 مليار ريال وفي شهر أبريل من عام 2016 نحو 8.41 مليار ريال.

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