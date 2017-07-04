جازان.. مجهولون يخربون مبنى المركز الحضاري لبلدية «الداير» (صور)

تواصل – جازان:

اعتدى مجهولون بالتكسير والتخريب على مبنى المركز الحضاري، التابع لبَلَدِيَّة محافظة الداير بني مالك، شرق منطقة جازان، حيث أتلفوا محتويات المبنى، قبل أَيَّام من افتتاحه.

وقال رئيس بَلَدِيَّة الداير المكلف، جبار بن محمد الريثي، إنه صباح يوم السبت الماضي، وخلال جولة المسؤولين على المبنى، وجدوا تكسيراً وتخريباً قَامَ به مجموعة من العابثين، بعد أن كسروا قفل البوابة الخارجية، ودخلوا للملعب بسيارة وقاموا بالتفحيط، وإتلاف العشب، كما أقدموا على كسر الباب الزجاجي للمركز بالحجارة، والدخول وتخريب محتواه من أثاث وأجهزة تكييف – وَفْقَاً للرياض -.

وَأَكَّد الريثي أن ما حدث يُعد اعتداء على الممتلكات العامة، وجريمة يُحاسب عليها القانون، مُوَضِّحَاً أنه تم رفع الأمر للجهات الأمنية للتحقيق، والكشف عن هوية العابثين ومحاسبتهم.

ويتكون المركز الحضاري بمحافظة الداير بني مالك، والذي كان من المفترض افتتاحه خلال الأيام القادمة، من: ملعب رياضي، وساحات خارجية، وغرف داخلية، ومجالس، وأماكن استقبال.