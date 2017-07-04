«الرحيلي» يوضح أهمية خدمة «أثير» الموجودة ببطاقات الصراف

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ ياسر الرحيلي، الخبير في أمن المعلومات، أن الشعار الموجود ببطاقات الصراف هو لخدمة contact less، أو ما يُسَمَّى بالأثير بالسعودية، ويوفر إمكانية الدفع عن طريقة NFC، وليس خدمة الواي فاي كما يدعي البعض.

وأَضَافَ الرحيلي، أنه من خلال هذه الخدمة يمكن الدفع للعمليات الشرائية بتمرير البطاقة فوق الجهاز، ولا تحتاج لرقم سري، ولكن بها عِدَّة احتياطات أمنية أهمها “لا يمكن سحب أكثر من 100 ريال بكل عملية، وعندما تصل عملياتها المتتالية 300 ريال تتعطل الخدمة بشكل مؤقت، ولا يمكن الدفع من خلالها”.

وتابع قَائِلاً: “لتتفعل خدمة أثير مرة أخرى، يجب إجراء عملية عادية، وذلك بتمرير البطاقة على الجهاز، وإدخال الرقم السري، لتبدأ الخدمة في حسبة ما مجموعه 300 ريال”.