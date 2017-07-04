وفاة امرأة غرقاً داخل خزان مياه في محايل عسير

تواصل – عسير:

فتحت الجهات الأمنية في منطقة عسير تحقيقاً، في واقعة وفاة امرأة غرقاً داخل خزان میاه المنزل بمحافظة محايل، الیوم الاثنین.

وَأَشَارَتْ مصادر إلى أن المرأة، تبلغ من العمر 58 عاماً، ووصلت إلى طوارئ مُسْتَشْفَى محايل، مساء الیوم، متوفاة، حیث تم إيداعھا بثلاجة الموتى بالمستشفى، إلى حین الانتھاء من التحقیقات، ومعاينة الطبیب الشرعي للجثة.

وكَشَفَتِ التحقیقات الأولیة عدم وجود شبھة جنائیة، حيث لم يظھر على الجثة أية إصابات أو جروح ظاھرية، كما أن المرأة كانت تُعَانِي اعتلالاً نفسیّاً مثبتاً بالتقارير الطبیة، وحاولت أكثر من مرة إلْقَاء نفسھا في الخزان المذكور.