دون تدخل جراحي.. 8 طرق مهمة لعلاج حصوات الكلى

تواصل ـ وكالات:

يُسبب حصى الْكُلَى عِدَّة مضاعفات صحية مؤثرة على الجسم، ومن أبرزها الشعور بالألم الحاد أثناء التبول لإعاقة الحصى عمل مجرى البول بشكل طبيعي.

وأشار موقع “health line” الطبي إلى 8 طرق مُهِمَّة سوف تساعدك فِي علاج حصوات الْكُلَى بدون تدخل جراحي:

1 – استهلاك كميات أقل من اللحوم والأسماك.

2 – علاج نسبة حمض اليوريك فِي الدم لأنها تسبب تكوين الحصوات، والَّذِي ترتفع نسبته بسبب النظام الغِذَائِيّ الغني بالبروتين الحيواني.

3 – الامتناع عن الأغذية الأخرى الَّتِي ترتفع فيها نسبة البروتين، مثل السمك والسمكة والرنجة والماكريل وبلح البحر والسردين والروبيان واللحوم الحمراء والخبز.

4 – التقليل من تناول فيتامين “سي” لأن الجسم يقوم بتحويله إلى أكسالات تسبب تراكم الحصوات.

5 – زيادة كمية السوائل الخَاصَّة بك وَهِي من الخطوة الأساسية الَّتِي تقلل من تشكيل حصى الْكُلَى، ولا بد من التأكد من شرب الحد الأدنى من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

6 – استهلاك كميات كبيرة من البطيخ لأنه يَحْتَوِي على أعلى تركيز من الماء بالمقارنة مع الفواكه الأخرى، ولذلك فإنه يعتبر مفيداً لمرضى حصى الْكُلَى.

7 – زيادة كمية فيتامين (أ): بالنسبة للكلية السليمة، فيتامين (أ) هو عنصر أساسي ومفيد للمسالك البولية، ويقلل من تشكيل حصى الْكُلَى دون الإفراط في تناوله، ومن الأغذية الغنية بفيتامين (أ): الجزر، والبطاطا الحلوة، والقرع، والقرع الشتاء، والقرنبيط.

8ـ زيت الزيتون وعصير الليمون وهي من العلاجات الفعالة لحصى الْكُلَى، وهو خليط من زيت الزيتون، وعصير الليمون، تأخذ نفس الكمية من زيت الزيتون وعصير الليمون؛ أَي 2 أوقية ومزجها وشربها على التَّوَالِي.